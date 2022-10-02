России не удалось набрать достаточное количество голосов для переизбрания в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО).

Об этом сообщает Reuters.

Канада и Европа заявили перед голосованием, что будут выступать против переизбрания России. После первого провального голосования РФ потребовала дополнительного. Президент ассамблеи ИКАО, гендиректор гражданской авиации ЮАР Поппи Хоза назвала просьбу России о повторном голосовании «беспрецедентной».

— Выражаем сожаление по поводу итогов голосования. Мы рассматриваем это как чисто политический шаг, не имеющий ничего общего с позицией России в сфере гражданской авиации, – сказал представитель России.

Россия закрыла свое воздушное пространство для авиакомпаний из 36 стран, включая все 27 членов Европейского Союза, в ответ на санкции за вторжение в Украину. Кроме того, Запад заявляет, что Россия незаконно конфисковала сотни иностранных самолетов, но Москва это обвинение отрицает.

Напомним, поражение РФ в Лимане указывает на то, что президент России Владимир Путин предпочитает содержать оккупированные территории юга Украины, а не Луганскую область.