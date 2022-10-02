Германия, Дания и Норвегия закупят для Украины 16 словацких гаубиц Zuzana-2.

Об этом сообщил министр обороны Дании Мортен Бедсков.

На встрече со своим словацким коллегой Ярославом Надом глава Минобороны Дании объявил, что для Украины закупят еще 16 самоходных артиллерийских установок Zuzana 2.

Всего на производство установок в Словакии выделят 685 миллионов датских крон (или 3,3 миллиарда гривен). Дания профинансирует вооружение для Украины вместе с Норвегией и Германией. Так, взнос Дании составляет примерно 230 миллионов датских крон.

Кроме того, парламент Дании согласовал еще один пакет помощи Украине на 1,1 миллиарда датских крон — таким образом, общая помощь датчан приближается к четырем миллиардам крон.

Ранее сообщалось, что Украина получила от США зенитно-ракетные комплексы NASAMS. Но для закрытия воздушного пространства от российских ракет их еще недостаточно.