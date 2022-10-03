Поражение России в Харьковской области и Лимане коренным образом изменили российское информационное пространство и теперь пропагандисты начали критиковать военное руководство РФ и жалуются на отсутствие прозрачности в ходе войны.

Об этом пишет « Украинская правда « со ссылкой Институт изучения войны ISW.

«Поражение России в Харьковской области и Лимане в сочетании с несостоятельностью Кремля эффективно и справедливо провести частичную мобилизацию коренным образом изменяют российское информационное пространство. Спонсорованные Кремлем СМИ и российские милблогеры — известное сообщество Telegram, состоящее из российских военных корреспондентов, бывших доверенных лиц и националистов — скорбят по потере Лимана и в то же время критикуют бюрократические провалы частичной мобилизации. Источники в Кремле и милблогеры объясняют поражение вокруг Лимана и Харьковской области неспособностью российских военных должным образом обеспечить и усилить российские силы на севере Донбасса и жалуются на отсутствие прозрачности в ходе войны», — говорится в отчете ISW.

Некоторые гости программ кремлевского телевидения, вышедшие в эфир 1 октября, даже критиковали решение российского президента Владимира Путина аннексировать четыре украинских области.

Кремлевские пропагандисты уже не скрывают своего разочарования проведением частичной мобилизации, часто обсуждая незаконную мобилизацию некоторых мужчин и обращая внимание на такие проблемы, как алкоголизм среди новомобилизованных.

Некоторые, выступая в прямом эфире по телевидению, выразили обеспокоенность тем, что мобилизация не создаст силы, необходимые для возобновления инициативы на поле боя, учитывая низкое качество российских резервов.

Российское информационное пространство существенно отклонилось от нарративов Кремля и Министерства обороны России о том, что ситуация в целом под контролем.

Отмечается, что поражение России у Лимана повлекло даже больше путаницы и негатива в российском информационном пространстве, чем уход россиян из Киева, острова Змеиный или даже Харькова.

Влияние Лимана, вероятно, больше, поскольку россияне теперь боятся быть мобилизованными для решения проблем на поле боя.

Критика на федеральных российских каналах после принятия Кремлем закона, грозящего россиянам до 15 лет заключения за «дискредитацию армии», является очень необычным событием для пропагандистских шоу Кремля.

Напомним, в Пентагоне назвали освобождение Вооруженными силами Украины Лимана на Донетчине обнадеживающим успехом , который доставит хлопот россиянам.