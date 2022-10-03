Президент РФ Владимир Путин очень быстро признал проблемы с объявленной им в России «долевой» мобилизацией.

Об этом сообщает британская разведка.

В сведении в Twitter ведомство напоминает, что 29 сентября Путин обратился в свой Совет национальной безопасности относительно «долевой мобилизации» и сказал, что «во время этой мобилизационной кампании возникает много вопросов, и мы должны оперативно исправлять свои ошибки и не повторять их».

— Очень быстрое признание Путиным проблем подчеркивает дисфункцию мобилизации в течение первой недели. Местные чиновники, возможно, не знают точного масштаба и юридического обоснования кампании. Они почти наверняка набрали кадры, которые не подпадают под определение, о котором заявили Путин и министерство обороны , —говорится в сообщении.

В то время как призванные резервисты продолжают собираться в палаточных транзитных лагерях, российские официальные лица, вероятно, вовсю пытаются обеспечить обучение и найти офицеров для руководства новыми подразделениями.

Ранее сообщалось, что поражение России в Харьковской области и Лимане коренным образом изменили российское информационное пространство и теперь пропагандисты начали критиковать военное руководство РФ и жалуются на отсутствие прозрачности в ходе войны.