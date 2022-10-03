В рамках чешской инициативы «Подарок для путина» собрали 1,3 миллиона долларов на модернизированный танк Т-72 Avenger для нужд Вооруженных сил Украины. Танк получил название «Томаш».

Об этом сообщают организаторы проекта.

К сбору средств на танк присоединились 11288 человек.

— Чехия — первая страна в мире, где люди собрали на танк, чтобы отправить его против путина, — говорится в сообщении.

На собранные деньги активисты приобрели танк и боеприпасы к нему. Также они договорились о доставке танка в Украину. Перед сбором средств активисты совещались с украинскими военными и Министерством обороны Чехии.

Т-72 Avenger – это модернизированный советский танк Т-72. Он лучше защищает экипаж от минно-баллистических обстрелов, радиационных и химических веществ. Танк имеет устройство для создания дымовых завес для маскировки в полевых условиях.

Он может уничтожать танки и бронетехнику, низко пролетающие цели и живую силу противника. Ведь танк оснащен зенитными пулеметами.

Напомним, что более 900 тысяч евро, которые латвийцы задонатили в рамках сбора на покупку «Байрактара» для Украины, могут приобрести 45 тактических беспилотников и 15 внедорожников для ВСУ.