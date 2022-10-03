В сентябре российская Википедия в Украине потеряла рекордное количество просмотров, из-за чего украинский почти догнал ее по популярности.

Об этом MediaSapiens сообщил соучредитель общественной организации «Викимедиа Украина» Юрий Пероганыч.

По его словам, доля просмотров российской Википедии с территории Украины упала до 47% (-9%) – было 113 миллионов, стало 98 миллионов просмотров (-15 миллионов).

– Это рекордное падение. Доля просмотров украинского выросла до 38% (+6%) - было 65 миллионов, стало 80 миллионов просмотров (+15 миллионов), - отметил он.

Юрий Пероганич добавил, что разрыв между российским и украинским онлайн-энциклопедиями сократился с 48 миллионов в сентябре 2021 года до 18 миллионов просмотров в сентябре 2022 года. Таким образом, украинская Википедия максимально приблизилась к русскому за время наблюдений с декабря 2015 года.

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