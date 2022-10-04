Менее чем через две недели после объявления «долевой» мобилизации Россию покинуло около 700 тысяч человек.

Об этом пишет Forbes со ссылкой на источники.

По данным одного источника, с начала мобилизации из России уехало почти 1 млн человек. Второй источник в администрации президента РФ сообщает, что страну покинуло от 600 тысяч до 700 тысяч россиян. Собеседник издания подчеркнул, что пока неясно, какой процент людей уехал из страны в туристических целях.

Как сообщает Forbes, ранее СМИ приводили цифру 194 тысяч россиян, выехавших через неделю после объявления о мобилизации в Грузию, Казахстан и Финляндию. В начале сентября, еще до объявления частичной мобилизации, Росстат заявлял, что с начала года из РФ уехали 419 тысяч человек – вдвое больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Миграционный отток составил 96 тысяч против прироста на 114 тысяч в 2021 году.

Напомним, что мобилизация в России может еще больше ухудшить состояние российской экономики , страдающей международными санкциями. Стране не будет хватать мужчин, которых или заберут в армию, или они бегут за границу.