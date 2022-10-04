Наступление украинских военных на южном фронте оказалось настолько стремительным, что у российской армии не осталось вариантов, кроме бегства.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на представителя властей США.

Достижения ВСУ доказали, что Украина способна вернуть себе территории даже тогда, когда Россия попыталась аннексировать их.

— Командиры украинских вооруженных сил на юге создают проблемы российскому командованию быстрее, чем россияне могут ответить эффективно. И это усугубляет существующую дисфункцию внутри российских сил вторжения, – подчеркнул западный чиновник на условиях анонимности.

На востоке Украины ситуация для российской армии ухудшается с каждым днем. В пример успешного контрнаступления источник The Washington Post вспомнил Лиман.

— Все российские силы отступили в плохом порядке, понеся значительные потери от артиллерийского огня, когда они пытались покинуть город. В то время, как вы помните, войска получили приказ отдать территорию. Но в Лимане мы считаем, что русские войска отступили, невзирая на приказ обороняться и оставаться. Отказ от этой территории – это именно то, чего Кремль не хотел, – сказал он.

Как сообщалось , на южном направлении уже появились мобилизованные в России резервисты, они не прошли необходимой подготовки и уже начали сдаваться в плен.