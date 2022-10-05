Европейский Союз выработал отдельную политику в отношении Украины, главной целью которой является вхождение нашей страны в ЕС.
Об этом в среду, выступая на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге, заявил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает корреспондент Укринформа.
— Долгое время наша внешняя политика по отношению к Украине была определенным образом связана с Россией. Но сейчас у нас очень четкая политика в отношении Украины, которая основана на нашем желании обеспечить намерение Украины присоединиться к Европейскому Союзу. Это очень четкая цель такой политики. И если это случится, мы уже не будем столь зависимы от России, — сказал Жозеп Боррель.
При этом он отметил, что ЕС принимает последовательные меры по снижению собственной зависимости от российских энергоресурсов, в том числе от газа.
Кроме того, он заявил, что Российская Федерация должна отказаться от своей империалистической политики, а территориальная целостность и суверенитет Украины должны быть восстановлены в полном объеме.
Ранее сообщалось, что заявку Украины по членству в Североатлантическом Альянсе публично поддержали уже 11 стран.
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Европейский Союз выработал отдельную политику в отношении Украины, главной целью которой является вхождение нашей страны в ЕС.
Об этом в среду, выступая на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге, заявил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает корреспондент Укринформа.
— Долгое время наша внешняя политика по отношению к Украине была определенным образом связана с Россией. Но сейчас у нас очень четкая политика в отношении Украины, которая основана на нашем желании обеспечить намерение Украины присоединиться к Европейскому Союзу. Это очень четкая цель такой политики. И если это случится, мы уже не будем столь зависимы от России, — сказал Жозеп Боррель.
При этом он отметил, что ЕС принимает последовательные меры по снижению собственной зависимости от российских энергоресурсов, в том числе от газа.
Кроме того, он заявил, что Российская Федерация должна отказаться от своей империалистической политики, а территориальная целостность и суверенитет Украины должны быть восстановлены в полном объеме.
Ранее сообщалось, что заявку Украины по членству в Североатлантическом Альянсе публично поддержали уже 11 стран.