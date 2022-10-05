Заявку Украины по членству в Североатлантическом Альянсе публично поддержали уже 11 стран.

Об этом сообщил глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, добавив, что процесс вступления Украины в НАТО уже начался, и он будет доведен до конца.

— Мы начинаем процесс вступления Украины в НАТО и доведем его до конца. Наша официальная заявка уже находится в Штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Процесс запущен, назад дороги нет, берем опыт работы, полученный при обретении статуса кандидата на вступление в ЕС, и идем вперед семимильными шагами, – написал он.

Давид Арахамия добавил, что Украину уже публично поддержали 11 стран.

— Мы уже не сами. Нас публично поддержали 11 стран, среди которых Канада, Польша, Словакия, Чехия, Румыния, Литва, Эстония, Латвия, Хорватия, Черногория, Северная Македония. Собираем дальше голоса по всей стране. Мы обязательно достигнем своего. Даже если наши цели кажутся кому-то нереальными или слишком амбициозными. Мир изменился. Это мы его изменили. И в этом мире наша страна займет достойное место, – заверил глава фракции.

Давид Арахамия напомнил, что еще 4 марта президент Владимир Зеленский сказал, что Украина станет членом НАТО и ЕС до конца войны. И хотя тогда эта цель казалась нереальной, сейчас все по-другому.

— Ситуация кардинально изменилась, когда весь мир увидел, что наши Вооруженные силы могут сделать с распиаренной «второй армией мира». Сегодня Украина является игроком совсем иного масштаба на международной арене. Президент Зеленский возглавляет рейтинги самых влиятельных людей в мире. Грех не воспользоваться моментом и не попытаться в рекордные сроки приблизить наши цели, прописанные в Конституции, и стать членами НАТО, — написал он.

Ранее сообщалось, что в Чехии ждут Украину в НАТО в течение 5 лет.