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Более половины жителей Евросоюза поддерживают дальнейшие поставки вооружения Украине.
Об этом свидетельствует опрос, проведенный Фондом Бертельсмана, сообщает RND .
Фонд проводит опрос жителей стран Европейского союза каждые три месяца с начала войны. В марте уровень поддержки поставок вооружения составлял 62%. А в июне упал на два пункта.
В Германии 61% респондентов считают, что Украине нужно снабжать оружием. Самый высокий показатель среди стран ЕС в Польше – 84%. Только в Италии среди опрошенных государств нет большинства поставок оружия. Там 58% респондентов выступают против. Уровень одобрения по поставкам оружия также упал во Франции – на восемь процентных пунктов.
Эксперт Фонда Бертельсмана Изабель Гофман отметила, что в марте «все были в шоке и желание поддержать Украину было очень высоким». Сейчас шок утих, «но воля поддерживать все еще очень высока, хотя негативные последствия заметны в повседневной жизни».
Фонд Бертельсмана опрашивает 12 000 человек в разных странах ЕС, что они думают о политике ЕС по отношению к Украине.
Напомним, после объявления мобилизации у россиян вдвое вырос уровень тревожности , и теперь почти 70% населения РФ живет с этим чувством, свидетельствует опрос Фонда «Общественное мнение».
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Более половины жителей Евросоюза поддерживают дальнейшие поставки вооружения Украине.
Об этом свидетельствует опрос, проведенный Фондом Бертельсмана, сообщает RND .
Фонд проводит опрос жителей стран Европейского союза каждые три месяца с начала войны. В марте уровень поддержки поставок вооружения составлял 62%. А в июне упал на два пункта.
В Германии 61% респондентов считают, что Украине нужно снабжать оружием. Самый высокий показатель среди стран ЕС в Польше – 84%. Только в Италии среди опрошенных государств нет большинства поставок оружия. Там 58% респондентов выступают против. Уровень одобрения по поставкам оружия также упал во Франции – на восемь процентных пунктов.
Эксперт Фонда Бертельсмана Изабель Гофман отметила, что в марте «все были в шоке и желание поддержать Украину было очень высоким». Сейчас шок утих, «но воля поддерживать все еще очень высока, хотя негативные последствия заметны в повседневной жизни».
Фонд Бертельсмана опрашивает 12 000 человек в разных странах ЕС, что они думают о политике ЕС по отношению к Украине.
Напомним, после объявления мобилизации у россиян вдвое вырос уровень тревожности , и теперь почти 70% населения РФ живет с этим чувством, свидетельствует опрос Фонда «Общественное мнение».