После объявления мобилизации у россиян вдвое вырос уровень тревожности, и теперь почти 70% населения РФ живет с этим чувством.

Об этом свидетельствует опрос Фонда Общественное мнение, основными заказчиками которого является администрация президента РФ.

Согласно исследованию, 25 сентября на вопрос о том, какое настроение преобладает среди ваших родных и знакомых, 69% опрошенных ответили – тревожное.

Неделей ранее, 18 сентября, точно так же отвечали только 35% опрошенных. Спокойно себя чувствуют 26% опрошенных (неделей раньше их было 57%).

В то же время 64% респондентов заявили, что действия российских властей за последний месяц у них не вызывали недовольства или возмущения. 29% ответили наоборот.

Опрос проводился 23-25 сентября из числа 1500 респондентов.

Напомним, что через семь дней после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о «долевой мобилизации», произошел значительный отток россиян , пытающихся уклониться от призыва.