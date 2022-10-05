Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал новые причины войны против Украины. На этот раз он упомянул о «разрыве истории на части».

Об этом сообщает российское пропагандистское издание ТАСС.

— Возможно, и не было бы сегодняшнего «конфликта», не будь попыток некоторых сил в самой Украине и на Западе подправить историю и разорвать ее на части, — заявил Владимир Путин.

Также российский диктатор напомнил, что в Украине пытались возродить нацизм. По его словам, неонацисты есть во всем мире, но только в Украине «с ними не борются».

— Напротив: их превозносят, поднимают на пьедестал, позволяют многотысячные факеловые ходы в центре крупных городов. Вот что поражает и вызывает отторжение у нормального человека, заявил Владимир Путин.

Также Владимир Путин решил прокомментировать недавние референдумы, которые Россия провела на захваченных территориях Украины. Он сказал, что «результаты референдумов» в «ДНР», «ЛНР», Херсонской и Запорожской областях его порадовали своей «прозрачностью» и «объективностью».

Напомним, сегодня, 5 октября, президент России Владимир Путин подписал законы о так называемом «вхождении» четырех регионов Украины в состав России, завершив формальный процесс аннексии.