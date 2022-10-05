В Великобритании уверены, что Украина победит в войне с РФ. Премьер-министр Лиз Трасс отметила, что когда придет время подписывать договоренность о мире, в ней не должно быть никаких территориальных уступок.

Об этом сообщает The Guardian, цитируя выступление министра во время конференции правящей Консервативной партии.

В своем выступлении Лиз Трасс отметила, что украинцы борются сейчас не только за свою страну, а за безопасность Британии и демократию во всем мире.

Более того, она уверена, что последняя аннексия территорий Украины Владимиром Путиным — последний акт в его кампании подрыва демократии и нарушения международного права.

— Мы не должны поддаваться тем, кто хочет заключить соглашение, торгующее украинской землей. Они предлагают заплатить жизнями украинцев за иллюзию мира. Мы будем стоять с нашими украинскими друзьями, сколько бы времени это ни заняло. Украина может победить. Украина должна победить. И Украина победит, – заявила премьер Британии.

Напомним, ранее Лиз Трасс заявляла, что объявление о начале частичной мобилизации в России свидетельствует, что украинцы перехитрили Владимира Путина.