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В Великобритании уверены, что Украина победит в войне с РФ. Премьер-министр Лиз Трасс отметила, что когда придет время подписывать договоренность о мире, в ней не должно быть никаких территориальных уступок.
Об этом сообщает The Guardian, цитируя выступление министра во время конференции правящей Консервативной партии.
В своем выступлении Лиз Трасс отметила, что украинцы борются сейчас не только за свою страну, а за безопасность Британии и демократию во всем мире.
Более того, она уверена, что последняя аннексия территорий Украины Владимиром Путиным — последний акт в его кампании подрыва демократии и нарушения международного права.
— Мы не должны поддаваться тем, кто хочет заключить соглашение, торгующее украинской землей. Они предлагают заплатить жизнями украинцев за иллюзию мира. Мы будем стоять с нашими украинскими друзьями, сколько бы времени это ни заняло. Украина может победить. Украина должна победить. И Украина победит, – заявила премьер Британии.
Напомним, ранее Лиз Трасс заявляла, что объявление о начале частичной мобилизации в России свидетельствует, что украинцы перехитрили Владимира Путина.
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В Великобритании уверены, что Украина победит в войне с РФ. Премьер-министр Лиз Трасс отметила, что когда придет время подписывать договоренность о мире, в ней не должно быть никаких территориальных уступок.
Об этом сообщает The Guardian, цитируя выступление министра во время конференции правящей Консервативной партии.
В своем выступлении Лиз Трасс отметила, что украинцы борются сейчас не только за свою страну, а за безопасность Британии и демократию во всем мире.
Более того, она уверена, что последняя аннексия территорий Украины Владимиром Путиным — последний акт в его кампании подрыва демократии и нарушения международного права.
— Мы не должны поддаваться тем, кто хочет заключить соглашение, торгующее украинской землей. Они предлагают заплатить жизнями украинцев за иллюзию мира. Мы будем стоять с нашими украинскими друзьями, сколько бы времени это ни заняло. Украина может победить. Украина должна победить. И Украина победит, – заявила премьер Британии.
Напомним, ранее Лиз Трасс заявляла, что объявление о начале частичной мобилизации в России свидетельствует, что украинцы перехитрили Владимира Путина.