Корреспондент немецкого издания Bild Пол Ронцгеймер во время визита в уволенный Лиман Донецкой области появился в кадре на фоне тел погибших россиян.

Об этом пишет «НВ».

Пол Ронцгеймер записывал стендап на автодороге, вдоль которой лежали трупы русских военных, были разбросаны их вещи, стояли сожженные автомобили. В репортаже журналист также показал разрушенный оккупантами город и оставшиеся после них пропагандистские газеты и открытки.

В сообщении к видео в твиттер-аккаунте корреспондент написал, что во время визита в Лиман его съемочная группа увидела на улицах много убитых русских солдат, разрушения и целовавшую землю женщину, потому что та «украинская».

«Журналист сознательно использовал локацию с большим количеством погибших российских военных как фон для собственного сюжета. По-моему, это не самый удачный фон, поскольку может восприниматься как обесценивание человеческой жизни в целом. Несмотря на то, что это оккупанты и убийцы украинцев. И поскольку этот сюжет был создан для иностранной аудитории, это может восприниматься неоднозначно и выставлять ВСУ как жестоких убийц, а не как людей, которые воюют и убивают за свой дом», — отметила эксперт Института массовой информации.

Ранее сообщалось, что сторонники российских оккупантов убегают из захваченных населенных пунктов перед украинским наступлением.