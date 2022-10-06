Сторонники российских оккупантов убегают из захваченных населенных пунктов перед украинским наступлением.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, по имеющейся информации, из населенного пункта Сватово в Новопсков Луганской области зафиксировано перемещение трех автобусов сторонников оккупантов.

Похожая ситуация на временно занятой территории Херсонской области, где представители частных охранных кампаний из Крыма планируют эвакуироваться обратно на остров.

В населенном пункте Рубежное Луганской области с целью поиска украинских диверсантов и партизан оккупанты ввели комендантский час и усилили фильтрационные мероприятия.

Продолжает поступать информация о минировании российскими захватчиками объектов инфраструктуры города Энергодар.

Ранее сообщалось, что российско-оккупационные войска в Херсонской области несут значительные потери. Госпитали уже переполнены ранеными.