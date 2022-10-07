За три дня украинцы приобрели военные облигации в приложении «Дія» на сумму 25 миллионов гривен.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

В приложении военные облигации названы в честь временно оккупированных городов. Они отличаются сроком выплат и процентами доходности – от 11 до 16% годовых. Самые популярные облигации сейчас – Донецк и Мариуполь.

3 октября в приложении «Дія» появилась возможность приобрести военные облигации. Их стоимость стартует от 900 гривен.