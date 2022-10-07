Один из членов ближайшего окружения Владимира Путина в течение последних недель высказывал несогласие непосредственно президенту по поводу его подхода к ведению войны – такую информацию американской разведки передали Джо Байдену и другим чиновникам США, по информации СМИ.

Об этом пишет Washington Post со ссылкой на обнародованные данные американской разведки, о которых сообщил собеседник на условиях анонимности.

По меньшей мере, один член «близкого круга» Владимира Путина выразил президенту РФ свое недовольство неправильным управлением и ошибками во время военной кампании. По данным источника, эту информацию считают достаточно важной и включили в ежедневный брифинг президента Байдена по разведке и передали другим официальным лицам США.

По информации западной разведки, на которую ссылается WP, ближайшее оцепление Путина также озабочено недавними потерями.

Ранее сообщалось, что в России ищут виновных за провал оккупантов в Харьковской области. При этом в Кремле хотят переложить вину за управление спецоперацией с президента Владимира Путина на военных.