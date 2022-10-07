Эстония намерена объявить о новом пакете военной помощи для Украины на следующей неделе. В него должны войти боеприпасы и зимнее снаряжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Эстонии Каю Каллас.

Перед неформальной встречей лидеров ЕС в Праге она отметила, что сейчас у Украины инициатива на поле боя. Поэтому международное сообщество должно сделать больше для того, чтобы оно могло освободить больше своих территорий.

— Поэтому Эстония на следующей неделе примет решение о новом военном пакете помощи. Мы предоставим Украине еще боеприпасы, зимнее и индивидуальное снаряжение, — отметила Кая Каллас.

Ранее стало известно, что украинская армия усилится новым пакетом помощи от США, рассчитанном на 625 миллионов долларов.