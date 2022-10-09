Кыргызстан принял решение отменить обучение ОДКБ на своей территории.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны страны, сообщает «Радио Азаттик ».

Отмечается, что командно-штабные учения с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2022» должны были пройти на территории КР в октябре 2022 года.

Ранее Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан запретили своим гражданам участвовать в войне против Украины. За это предусмотрена уголовная ответственность.

Посольство Кыргызстана в РФ 21 сентября сообщило своим гражданам, что за участие в боевых действиях на территории иностранных государств их ждет лишение свободы на срок от 5 до 10 лет, возможна также конфискация имущества. Киргизам, живущим в России и призывающим участвовать в войне, советуют немедленно обращаться к дипломатическому представительству своей страны.

В состав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.