Президент России Владимир Путин в понедельник, 10 октября, проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства-агрессора Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

- Завтра запланировано у президента (РФ) совещание с постоянными членами Совбеза, - сказал Владимир Путин.

Следует отметить, что президент РФ регулярно проводит совещания с Совбезом, они проходят еженедельно.

Пока тема совещания Совбеза РФ неизвестна. Возможно, это будет обрушение Крымского моста.

— На завтра Совбез запланирован. По темам сориентируем после того, как президент выступит, — сообщил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, когда состоится заседание СБ и будет ли на нем подниматься тема взрыва на Крымском мосту.

Ранее британская разведка сообщала, что поврежденный Крымский мост повлияет на ход войны в Украине. Сам инцидент на мосту «заденет» российского диктатора Владимира Путина, лично спонсировавшего его строительство.