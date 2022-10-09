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Президент России Владимир Путин в понедельник, 10 октября, проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.
Об этом заявил пресс-секретарь главы государства-агрессора Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
- Завтра запланировано у президента (РФ) совещание с постоянными членами Совбеза, - сказал Владимир Путин.
Следует отметить, что президент РФ регулярно проводит совещания с Совбезом, они проходят еженедельно.
Пока тема совещания Совбеза РФ неизвестна. Возможно, это будет обрушение Крымского моста.
— На завтра Совбез запланирован. По темам сориентируем после того, как президент выступит, — сообщил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, когда состоится заседание СБ и будет ли на нем подниматься тема взрыва на Крымском мосту.
Ранее британская разведка сообщала, что поврежденный Крымский мост повлияет на ход войны в Украине. Сам инцидент на мосту «заденет» российского диктатора Владимира Путина, лично спонсировавшего его строительство.
Президент России Владимир Путин в понедельник, 10 октября, проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.
Об этом заявил пресс-секретарь главы государства-агрессора Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
- Завтра запланировано у президента (РФ) совещание с постоянными членами Совбеза, - сказал Владимир Путин.
Следует отметить, что президент РФ регулярно проводит совещания с Совбезом, они проходят еженедельно.
Пока тема совещания Совбеза РФ неизвестна. Возможно, это будет обрушение Крымского моста.
— На завтра Совбез запланирован. По темам сориентируем после того, как президент выступит, — сообщил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, когда состоится заседание СБ и будет ли на нем подниматься тема взрыва на Крымском мосту.
Ранее британская разведка сообщала, что поврежденный Крымский мост повлияет на ход войны в Украине. Сам инцидент на мосту «заденет» российского диктатора Владимира Путина, лично спонсировавшего его строительство.