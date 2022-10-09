Президент РФ Владимир Путин начал российско-украинскую войну, и он мог бы ее закончить уже сегодня, выведя свои войска из Украины.

Об этом в программе « This Week « телеканала ABC News заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

— Что я могу вам сказать, это то, что Путин начал эту войну, и господин Путин мог бы закончить ее сегодня, просто выведя свои войска из страны. Он тот, кто решил начать этот конфликт, и он может решить положить ему конец. Мы все хотим, чтобы эта война кончилась. Она уже длится слишком долго, - сказал Джон Кирби.

По словам Джона Кирби, сейчас Владимир Путин демонстрирует своими решениями, что не собирается останавливаться.

— Сейчас Путин не показывает никаких признаков того, что он готов это сделать (окончить российско-украинскую войну, — прим.). На самом же деле наоборот, призвав сотни тысяч резервистов, политически аннексировав или, по крайней мере, пытаясь аннексировать четыре региона Украины, он демонстрирует все признаки того, что он идет дальше, что он хочет продолжать эту войну, — отметил Джон Кирби.

Джон Кирби добавил, что американские чиновники почти каждый день общаются со своими украинскими коллегами, и Вашингтон будет продолжать оказывать помощь Киеву.

— Вы видели, как несколько дней назад президент (Байден – ред.) одобрил более 600 миллионов долларов на дополнительные HIMARS и гаубицы, другие боеприпасы и некоторые транспортные средства, тактические машины. Вы увидите, как мы будем продолжать делать это и дальше, — заявил представитель Белого дома.

Ранее в британской разведке заявили, что поврежденный Крымский мост повлияет на ход войны в Украине. Сам инцидент на мосту «заденет» российского диктатора Владимира Путина, лично спонсировавшего его строительство.