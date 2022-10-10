Европейская комиссия приняла решение продлить еще на один год — до марта 2024 года — действие Директивы временной защиты, предоставляющей украинцам, покинувшим страну из-за войны, помощи и ряда прав (работа, жилье, образование, медицинская помощь).

Об этом пишет Интерфакс.

Комиссар по внутренним делам Илва Йохансон сообщила, что решение принято на фоне сегодняшнего массированного ракетного обстрела со стороны войск России.

— Сегодня мы говорим о поддержке ЕС, которую мы предоставляем украинским беженцам как в ЕС, и тем, кто хотел бы вернуться домой. Поэтому сегодня есть два объявления. Я хочу объявить, что Директива о временной защите продлена до марта 2024 года. То, что мы увидели сегодня утром, также позволяет ясно понять, что мы будем продолжать приветствовать всех, кому придется ехать в ЕС, — анонсировала еврокомиссар.

Второе объявление – ЕС примет украинцев, которые едут домой и планируют в случае опасности вернуться. Так, в случае возвращения беженцев из ЕС на длительный период, статус беженца теряет силу и формально на них больше не распространяется Директива, и они должны выйти из реестра о временной защите. Теперь не нужно выходить из реестра – можно оставить за собой документы о временной защите, которые человек получил. Нужно будет сообщить национальные или местные органы власти по месту нахождения, что человек возвращается в Украину (карту отдавать не нужно).

Кроме того, Европейская комиссия анонсировала запуск проекта Пул талантов, который должен предоставить украинцам в ЕС лучший доступ к рынку труда.

— Недавний опрос показал, что более 370 тысяч человек были зарегистрированы как получившие работу в 15 государствах-членах, в августе 250 тысяч человек были официально зарегистрированы как ищущие работу в 18 государствах-членах. Выучить язык и найти работу – лучший путь интегрироваться в Европу. Мы надеемся, что пилотный проект «Пул талантов», который мы начинаем сегодня, ускорит процесс получения работы в ЕС, подчеркнул европейский комиссар по вопросам работы и социальных прав Николас Шмидт.

Напомним, украинские беженцы, пытающиеся выбраться из России в страны ЕС, вынуждены по несколько дней стоять в километровых очередях на пунктах пропуска под открытым небом.