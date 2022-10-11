Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс во вторник обратится к лидерам Большой семерки (G7) с призывом оставаться непоколебимыми в своей поддержке Украины и попросит провести срочную встречу лидеров НАТО.

Об этом сообщает « Украинская правда « со ссылкой на западные СМИ.

Британия заявила, что российские ракетные удары по гражданским районам Украины неприемлемы, и Лиз Трасс сказала, что виртуальная встреча G7, к которой также присоединится Президент Украины Владимир Зеленский, является шансом подтвердить единство противостояния российскому вторжению.

«Никто не хочет мира больше, чем Украина. И со своей стороны мы не должны ни на йоту пошатнуться в нашей решимости помочь им (украинцам, — прим.) получить его (мир, — прим.)», — ожидается, что Лиз Трасс это скажет на встрече, согласно выдержкам, опубликованным ее канцелярией.

Кроме того, Лиз Трасс заявит, что украинским военным успехам отчасти способствовала военная и гуманитарная помощь со стороны международного сообщества, а также влияние санкций на Россию.

Она подчеркнула необходимость сохранения санкций и попросит провести полноценную встречу лидеров стран-членов военного альянса НАТО в ближайшие дни.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Главной темой беседы были поставки Украине систем ПВО.