Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.

Главной темой беседы были поставки Украине систем ПВО, написал он в Telegram.

«Провел продуктивный разговор с президентом США Джо Байденом. Главной темой обсуждения было ПВО. Сейчас это приоритет номер один в нашем оборонном сотрудничестве», – написал президент.

Владимир Зеленский также отметил, что лидерство США очень важно для Украины в вопросе жесткой позиции государств G7 и поддержки резолюции на Генассамблее ООН, осуждающей аннексию Россией четырех украинских регионов.