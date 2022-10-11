Израиль и Ливан достигли «исторического соглашения» о морских границах. Она позволит обеим странам без конфликтов и угроз нападения добывать газ на месторождениях Средиземного моря.

Об этом пишет Bloomberg .

"Это историческое достижение, которое укрепит безопасность Израиля, влияет миллиарды в его экономику и обеспечит стабильность северной границы страны», - отметили в офисе премьера страны Яира Лапида.

Соглашения между странами достигли при посредничестве США — старший советник президента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн несколько раз ездил в Ливан и Израиль, чтобы договориться о соглашении. Ситуацию усугубляло то, что Ливан официально не признает Израиль.

Как пишет «Бабель» , морские границы между Израилем и Ливаном длительное время не были демаркированы, в частности из-за того, что Ливан не признает государство Израиль. Проблема заключалась в том, что на месте, где должны проходить границы между странами в Средиземном море, расположены газовые месторождения Кариш и Кана. И Ливан и Израиль высказывали свои претензии на них и даже угрожали ударами в случае начала добычи газа.

Первые переговоры о демаркации границы начались в 2020 году, но быстро зашли в тупик. Однако теперь, при посредничестве США, страны смогли договориться. Израиль сможет приступить к добыче газа на месторождении Кариш без угрозы нападения со стороны «Хезболлы» — ливанской парамилитарной организации и партии, спонсируемой Ираном. Ливан будет добывать газ на месторождении Кана и платить за это Израилю определенные взносы.

Добыча газа обеими странами позволит им получать значительные доходы от его продажи, в частности в Европу, которая активно ищет возможности отказаться от российского газа. Также появление на рынке новых игроков повлияет и на мировые цены на энергоресурсы – они начнут снижаться.

Напомним, белорусский диктатор Александр Лукашенко договорился с российским президентом Владимиром Путиным развернуть у границ Украины совместную группировку войск.