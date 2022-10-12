Российская прокуратура начала вручать гражданам РФ оговорки о недопустимости «экстремистской деятельности», угрожая ответственностью за размещение постов в соцсетях Facebook и Instagram, принадлежащих компании Meta.

Об этом сообщают глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков и телеканал « Дождь » .

— Прокуратура начала вручать пользователям Facebook и Instagram оговорки о недопустимости экстремистской деятельности. Прокурор угрожает административной и уголовной ответственностью за размещение постов, – говорит Павел Чиков.

Лефортовская межрайонная прокуратура Москвы вручила пользователю Facebook и Instagram оговорку о недопустимости нарушения закона о противодействии экстремизму

В документе, который опубликовал Чиков, не указывая имени адресата, говорится, что 21 марта 2022 года Тверской районный суд Москвы признал компанию Meta, владеющую Instagram и Facebook, экстремистской организацией.

Поэтому, говорится в оговорке, «совершение действий по привлечению пользователей» в эти соцсети и «размещение там материалов, в том числе рекламных», в России могут рассматриваться как «форма участия в деятельности экстремистской организации и склонение к участию в ней».

Прокуратура отмечает, что адресат оговорки после 21 марта не прекратил размещать материалы в Instagram, поэтому она якобы пытается предотвратить «противоправные действия, содержащие признаки экстремизма».

Согласно документу от имени межрайонного прокурора Махмудова, в случае невыполнения требований, изложенных в оговорке, человеку может угрожать уголовная и административная ответственность.

В сентябре проект «Роскомсвобода» сообщал, что прокуратура вручила аналогичную оговорку основательнице модного бренда и блога в Инстаграмме Веронике Логиновой.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что в украинское законодательство должны внести изменения, чтобы корректировщики российских обстрелов могли тюремно тюремно посаживать .