Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что в украинское законодательство должны внести изменения, чтобы корректировщиков российских обстрелов могли отправить в тюрьму пожизненно.

Об этом он сказал во время брифинга в Украинском медиацентре 20 сентября, пишут «НикВести».

Мэр отметил, что знает около 10 случаев, когда коллаборантов задерживали с доказательствами, что обстрелы гражданских объектов происходили по их наводкам.

— Служба безопасности Украины работает в этом направлении. Они еженедельно отчитываются об 1-2 случаях обнаружения таких людей. Моя позиция личная — для таких людей нужно сделать отдельные законы, чтобы сажать за массовые убийства. Ибо они наводят (вражеский огонь, — прим.). На моей памяти где-то десять человек «взяли» с доказательствами, которые обжаловать нельзя — с информацией в телефоне, после которой были нанесены удары по Николаеву. То есть пожизненное таким людям нужно давать без разговоров. Они не просто наводят на какие-то объекты, они убивают людей, — сказал Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что в Николаеве задержан 72-летний житель. Ему сообщили о подозрении по факту государственной измены (ч.2 ст.111 УКУ). Он корректировал ракетные удары противника для срыва отопительного сезона.

Напомним, что сотрудники СБУ задержали еще двух агентов российских спецслужб в Николаевской области. Один из них собирал и передавал россиянам информацию о расположении и перемещении подразделений ВСУ по региону.

Ранее Центральный районный суд Николаева избрал меру пресечения мужчине, который собирал информацию о местоположениях «HIMARS» и военных складов, — ему был назначен арест с возможностью внесения залога почти в 2,5 млн грн.

В августе в Николаеве сообщено о подозрении 30-летнему жителю, корректировавшему ракетные удары РФ по городу.

Также в августе контрразведчики СБУ задержали жителя Николаева, который инициативно собирал и распространял в российских интернет-сообществах информацию о позициях украинских войск и объектах критической инфраструктуры в Николаеве.