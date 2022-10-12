В штаб-квартире НАТО в Брюсселе начинается встреча министров обороны стран-участниц Североатлантического Альянса. 12 октября состоится заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый Рамштайн).

Об этом сообщает hromadske с места происшествия.

В штаб-квартиру также прибыл министр обороны Украины Алексей Резников, который должен провести несколько встреч. Министр должен ознакомить министров НАТО с последними событиями в Украине и срочными потребностями на зиму.

До начала заседания перед журналистами выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он в очередной раз отметил поддержку Украины.

— Сегодня мы встретимся с министром обороны Украины господином Резниковым и наш месседж от партнеров НАТО будет заключаться в том, что мы непреклонны в своей поддержке Украины, мы будем поддерживать их так долго, как это потребуется, — сказал Йенс Столтенберг.

Встречи министров обороны стран НАТО пройдут 12 и 13 октября. В среду состоится встреча «Рамштайн-6». Во время нее, по словам Йенс Столтенберга, обсудят, в частности, предоставление Украине средств противовоздушной обороны. Генсек отметил, что Украина великая страна и НАТО понимает, что ей срочно нужны средства ПВО.

— Союзники предоставили ПВО, но нам нужно даже больше. Нам нужны разные типы ПВО: средства противовоздушной обороны короткой и большой дальности, чтобы перехватывать баллистические ракеты, крылатые ракеты, дроны, разные системы для разных задач, - сказал Йенс Столтенберг.

Напомним, победа России в войне против Украины станет поражением для Североатлантического альянса , заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.