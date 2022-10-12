Украинские военные достигли чрезвычайных достижений на поле боя. Несмотря на новые нападения России, ВСУ изменили динамику войны.

Об этом заявил глава Минобороны США Ллойд Остин во время заседания «Рамштайна», передает РБК-Украина.

По словам главы Пентагона, несмотря на нападения на гражданские цели, безответственные угрозы, риторику главы Кремля Владимира Путина, ВСУ продолжают менять ситуацию на поле боя благодаря предоставленному партнерами вооружению.

— Когда мы встречались в сентябре, мы все наблюдали, как Украина достигла чрезвычайных достижений на поле боя. Несмотря на новые нападения Путина, украинские силы сменили динамику этой войны. Они освободили сотни городков от русской оккупации и вернули тысячи квадратных километров своей земли. Эти победы принадлежат украинским солдатам, - заявил глава Пентагона.

Ллойд Остин добавил, что нападения России будут лишь усиливать решимость союзников в помощи Украине.

Как сообщалось, приоритетным вопросом на заседании Североатлантического совета на уровне министров обороны, а также во время встречи Контактной группы по Украине (Рамштайн-6) под эгидой США будет противовоздушная оборона Украины.