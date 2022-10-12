Приоритетным вопросом на заседании Североатлантического совета на уровне министров обороны, а также во время встречи Контактной группы по Украине (Рамштайн-6) под эгидой США будет противовоздушная оборона Украины.
Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
— Наша работа начинается в рамках Контактной группы по обороне Украины «Рамштайн-6» и заседания НАТО на уровне министров обороны. Также будут важны двусторонние встречи. В повестке дня сегодня вопрос №1 – усиление противовоздушной обороны Украины, – написал Алексей Резников.
Он добавил, что чувствует себя оптимистично.
Как сообщалось, Украина получила от Соединенных Штатов еще четыре реактивных артиллерийских системы HIMARS.
Приоритетным вопросом на заседании Североатлантического совета на уровне министров обороны, а также во время встречи Контактной группы по Украине (Рамштайн-6) под эгидой США будет противовоздушная оборона Украины.
Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
— Наша работа начинается в рамках Контактной группы по обороне Украины «Рамштайн-6» и заседания НАТО на уровне министров обороны. Также будут важны двусторонние встречи. В повестке дня сегодня вопрос №1 – усиление противовоздушной обороны Украины, – написал Алексей Резников.
Он добавил, что чувствует себя оптимистично.
Как сообщалось, Украина получила от Соединенных Штатов еще четыре реактивных артиллерийских системы HIMARS.