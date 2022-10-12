Приоритетным вопросом на заседании Североатлантического совета на уровне министров обороны, а также во время встречи Контактной группы по Украине (Рамштайн-6) под эгидой США будет противовоздушная оборона Украины.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

— Наша работа начинается в рамках Контактной группы по обороне Украины «Рамштайн-6» и заседания НАТО на уровне министров обороны. Также будут важны двусторонние встречи. В повестке дня сегодня вопрос №1 – усиление противовоздушной обороны Украины, – написал Алексей Резников.

Он добавил, что чувствует себя оптимистично.

Как сообщалось, Украина получила от Соединенных Штатов еще четыре реактивных артиллерийских системы HIMARS.