Канада объявила о новом пакете помощи Украине на 47 миллионов долларов. В него, в частности, войдет зимняя одежда для украинских военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC.

Сегодня министр обороны Канады Анита Ананд объявила о выделении нового пакета военной помощи Украине.

В состав нового пакета помощи войдет преимущественно нелетальное оборудование. Так, Канада передаст 500 тысяч единиц зимней военной одежды для бойцов ВСУ.

Также в пакет войдет военное оборудование, прежде всего артиллерийские снаряды, на 15 миллионов долларов.

Кроме того, Канада выделит Украине 2 миллиона долларов на обеспечение спутниковой связи в Украине.

Напомним, Европейская комиссия 11 октября разместила облигации, средства от которых на сумму 2 миллиарда евро будут использованы для предоставления Украине макрофинансовой помощи.