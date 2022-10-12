Европейская комиссия 11 октября разместила облигации, средства от которых на сумму 2 миллиарда евро будут использованы для предоставления Украине макрофинансовой помощи.

Об этом сообщила пресс-служба комиссии во вторник, пишет « Европейская правда ».

Комиссии разместила 7-летние облигации на сумму 5 миллиардов евро со сроком погашения 4 декабря 2029 и новые 20-летние облигации на сумму 6 миллиардов евро со сроком погашения 4 ноября 2042 года. Привлеченные средства будут использованы для поддержки Украины в рамках программы макрофинансовой помощи и обновления Европы в рамках программы NextGenerationEU.

«Финансирование ЕС — это конкретное выражение солидарности с Украиной и возобновляемыми государствами-членами после пандемии. Сегодня мы успешно и в сложных рыночных условиях привлекли еще 11 миллиардов евро. Из них 2 миллиарда евро будут быстро освобождены, чтобы помочь Украине в этой агрессивной войне на европейской земле», — прокомментировал еврокомиссар по бюджету и администрации Йоханнес Ган.

Из средств, привлеченных за счет продажи 20-летних облигаций, 2 млрд. евро будет предоставлено в виде кредитов Украине.

Это будет первый транш по кредиту макрофинансовой помощи на общую сумму 5 миллиардов евро, согласованный 20 сентября.

Ранее сообщалось, что Украина получила от Соединенных Штатов еще четыре реактивных артиллерийских системы HIMARS.