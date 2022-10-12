Украина получила от Соединенных Штатов еще четыре реактивных артиллерийских системы HIMARS.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Twitter

«Я благодарю президента США Джо Байдена и министра обороны Ллойда Остина III и американского народа. Время HIMARS: хорошее время для украинцев и плохое время для оккупантов. Прекрасные новости накануне Ramstein 6, куда я уезжаю завтра», — написал он вечером 11 октября.

Ранее сообщалось, что в США пообещали ускорить поставки систем ПВО NASAMS в Украину.

Перед этим президент США Джо Байден в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал Украине поддержку Соединенных Штатов, в том числе передовые системы ПВО.