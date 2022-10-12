США будут работать над ускорением поставок систем противовоздушной обороны NASAMS для украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби.

— США будут добиваться отправки в Украину современных систем ПВО NASAMS настолько быстро, как это возможно, — заявил он.

Отметим, такое заявление прозвучало на фоне проходящих уже второй день подряд массовых ракетных ударов российских войск по Украине.

Президент США Джо Байден в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал Украине поддержку Соединенных Штатов, в том числе передовые системы ПВО.