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США будут работать над ускорением поставок систем противовоздушной обороны NASAMS для украинских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби.
— США будут добиваться отправки в Украину современных систем ПВО NASAMS настолько быстро, как это возможно, — заявил он.
Отметим, такое заявление прозвучало на фоне проходящих уже второй день подряд массовых ракетных ударов российских войск по Украине.
Президент США Джо Байден в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал Украине поддержку Соединенных Штатов, в том числе передовые системы ПВО.
Ранее сообщалось, что Германия в ближайшие дни доставит Украине систему ПВО IRIS-T.
США будут работать над ускорением поставок систем противовоздушной обороны NASAMS для украинских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби.
— США будут добиваться отправки в Украину современных систем ПВО NASAMS настолько быстро, как это возможно, — заявил он.
Отметим, такое заявление прозвучало на фоне проходящих уже второй день подряд массовых ракетных ударов российских войск по Украине.
Президент США Джо Байден в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал Украине поддержку Соединенных Штатов, в том числе передовые системы ПВО.
Ранее сообщалось, что Германия в ближайшие дни доставит Украине систему ПВО IRIS-T.