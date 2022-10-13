За аварией на нефтепроводе «Дружба» могут стоять российские интересы.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Польское радио, об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Он не выдвинул прямых обвинений в чью-либо сторону, но вспомнил, что «многие следы указывают на Кремль».

Матеуш Моравецкий подчеркнул, что любые предположения будут подтверждены только по окончании расследования причин аварии.

Он сказал, что пока не установлено, была ли она вызвана диверсией или случайным повреждением.

Как сообщалось, польский оператор PERN на ночь во вторник зафиксировал утечку на одной из нитей западного участка трубопровода «Дружба», по которому сырая нефть из РФ попадает в Германию.