По предложению министра иностранных дел Чехии Яна Липавского правительство усилит запрет на въезд граждан России в Чехию.

Об этом сообщается на сайте МИД ЧР, передает Укринформ.

— Пока в Украине российские ракеты падают на детские площадки и людей, которые просто идут на работу, в Чехию через международный аэропорт каждый день едут до 200 граждан Российской Федерации. Поэтому мы договорились, что будет отказано во въезде тем гражданам России, которые приезжают на территорию Чехии через внешние границы Шенгена, то есть через наш международный аэропорт, с целью туризма, спорта или культуры. Эта мера будет касаться тех, кто имеет действительную шенгенскую визу, выдаваемую любой страной-членом ЕС, — сказал Ян Липовский.

Мероприятие вступит в силу с 25 октября. Таким образом, Чехия присоединилась к странам Балтии, Польши и Финляндии, которые на прошедших неделях закрыли границы для российских туристов.

Правительство скорректировало статус украинских студентов, чтобы они могли поступать в чешские вузы, даже если они получили временную защиту в любой стране ЕС, кроме Чехии.

Также была рассмотрена ситуация с студентами вузов из Украины и Беларуси. До сих пор ездить в Чехию могли преимущественно только граждане Беларуси, которые уже имели здесь семью. Теперь в республику смогут приезжать белорусские студенты, которые будут учиться на основе международной стипендии.

— Мы хотим предоставить качественное европейское образование тем, кто преследуется по политическим мотивам, и тем, кто решительно настроен изменить нынешние недемократические условия в своей стране, — отметил глава чешской дипломатии.