Совет ЕС договорился начать переговоры с Европейским парламентом по непризнанию загранпаспортов России, которые выдаются на оккупированных территориях Украины и Грузии.

Там стремятся создать единый подход к этому вопросу, пишет пресс- служба Совета ЕС.

Отмечается, что российские документы, выдаваемые жителям оккупированных Россией территорий Украины и Грузии, не будут приниматься для получения виз или для пересечения границ.

— Своей незаконной аннексией украинских регионов Россия в очередной раз продемонстрировала вопиющее пренебрежение основанном на правилах международного порядка. Мы никогда не признаем нарушение основных прав Украины и Грузии на независимость, суверенитет и территориальную целостность. ЕС един и решительно поддерживает обе страны и их народы, — заявил министр внутренних дел председательствующей в ЕС Чехии Вит Ракушан.

Российские паспорта, выдаваемые на оккупированных территориях, уже не признаются некоторыми странами-членами ЕС или находятся в процессе подготовки непризнания. Целью решения Совета ЕС является сформировать общий подход и визовую политику стран, а также обезопасить свои границы.

Напомним, оккупационное «руководство» на временно захваченных территориях Украины вынуждает местных жителей получать гражданство и паспорта РФ.