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Совет ЕС договорился начать переговоры с Европейским парламентом по непризнанию загранпаспортов России, которые выдаются на оккупированных территориях Украины и Грузии.
Там стремятся создать единый подход к этому вопросу, пишет пресс- служба Совета ЕС.
Отмечается, что российские документы, выдаваемые жителям оккупированных Россией территорий Украины и Грузии, не будут приниматься для получения виз или для пересечения границ.
— Своей незаконной аннексией украинских регионов Россия в очередной раз продемонстрировала вопиющее пренебрежение основанном на правилах международного порядка. Мы никогда не признаем нарушение основных прав Украины и Грузии на независимость, суверенитет и территориальную целостность. ЕС един и решительно поддерживает обе страны и их народы, — заявил министр внутренних дел председательствующей в ЕС Чехии Вит Ракушан.
Российские паспорта, выдаваемые на оккупированных территориях, уже не признаются некоторыми странами-членами ЕС или находятся в процессе подготовки непризнания. Целью решения Совета ЕС является сформировать общий подход и визовую политику стран, а также обезопасить свои границы.
Напомним, оккупационное «руководство» на временно захваченных территориях Украины вынуждает местных жителей получать гражданство и паспорта РФ.
Совет ЕС договорился начать переговоры с Европейским парламентом по непризнанию загранпаспортов России, которые выдаются на оккупированных территориях Украины и Грузии.
Там стремятся создать единый подход к этому вопросу, пишет пресс- служба Совета ЕС.
Отмечается, что российские документы, выдаваемые жителям оккупированных Россией территорий Украины и Грузии, не будут приниматься для получения виз или для пересечения границ.
— Своей незаконной аннексией украинских регионов Россия в очередной раз продемонстрировала вопиющее пренебрежение основанном на правилах международного порядка. Мы никогда не признаем нарушение основных прав Украины и Грузии на независимость, суверенитет и территориальную целостность. ЕС един и решительно поддерживает обе страны и их народы, — заявил министр внутренних дел председательствующей в ЕС Чехии Вит Ракушан.
Российские паспорта, выдаваемые на оккупированных территориях, уже не признаются некоторыми странами-членами ЕС или находятся в процессе подготовки непризнания. Целью решения Совета ЕС является сформировать общий подход и визовую политику стран, а также обезопасить свои границы.
Напомним, оккупационное «руководство» на временно захваченных территориях Украины вынуждает местных жителей получать гражданство и паспорта РФ.