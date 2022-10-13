Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (UNECE) привлечет мужественных архитекторов для послевоенного восстановления Николаева.

Речь идет о разработке генерального плана восстановления города, говорится на сайте UNECE.

Этой работой будет руководить One Work, глобальная дизайнерская и архитектурная компания, в сотрудничестве с украинскими архитекторами после дискуссий между городским советом и международными архитекторами, говорится в сообщении.

Руководитель проекта One Work Ана Паэс отметила, что компания будет поддерживать город безвозмездно и тесно сотрудничать с украинскими архитекторами и экспертами, чтобы реализовать стремление руководства города и его жителей.

В ООН добавили, что будут поддерживать Николаев «в соответствии с Рамочной программой комплексной реабилитации населенных пунктов и территорий Украины, разработанной Министерством развития общин и территорий Украины».

— Европейская экономическая комиссия ООН использует опыт, полученный в рамках Инициативы #UN4Kharkiv, чтобы помочь городу Николаеву возобновить лучшую работу, – говорится в сообщении.

Напомним, в Николаеве планируется разработать новый Генеральный план города , который будет включать концепцию послевоенного восстановления.