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Авиакомпания Wizz Air впервые улетит в Узбекистан – новый маршрут соединит столицу ОАЭ Абу-Даби с городом Самарканд.
Как сообщает avianews.com , по новому маршруту рейсы будет выполнять эмиратское подразделение Wizz Air Abu Dhabi на новых самолетах Airbus A321neo, рассчитанных на 239 пассажиров.
Полеты запланированы с 13 декабря 2022 года. Они будут выполняться дважды в неделю, сообщила пресс-служба Wizz Air.
До сих пор традиционные бюджетные авиакомпании вообще не летали в Узбекистан. Страна ограничивала доступ на рынок иностранных авиаперевозчиков, чтобы поддержать государственную авиакомпанию Uzbekistan Airways.
Ситуация изменилась после того, как государство передало управление аэропортом Самарканда частной компании с иностранными инвестициями Air Marakanda.
С 1 октября 2022 года правительство сняло ограничение на количество рейсов и маршрутов для иностранных авиакомпаний при полетах в Самарканд, чтобы стимулировать развитие этого авиапредприятия.
Места на новом маршруте Wizz Air могут заполняться туристами, которые захотят посетить Самарканд, а также часть пассажиропотока могут составить трудовые мигранты, которые будут летать в ОАЭ.
С 2001 г. исторический центр Самарканда внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Через город проходил исторический Шелковый путь, по которому везли товары из Китая в регион Средиземноморья.
Ранее сообщалось, что авиакомпания Wizz Air возобновляет рейсы в Россию, несмотря на продолжение военной агрессии России против Украины.
Авиакомпания Wizz Air впервые улетит в Узбекистан – новый маршрут соединит столицу ОАЭ Абу-Даби с городом Самарканд.
Как сообщает avianews.com , по новому маршруту рейсы будет выполнять эмиратское подразделение Wizz Air Abu Dhabi на новых самолетах Airbus A321neo, рассчитанных на 239 пассажиров.
Полеты запланированы с 13 декабря 2022 года. Они будут выполняться дважды в неделю, сообщила пресс-служба Wizz Air.
До сих пор традиционные бюджетные авиакомпании вообще не летали в Узбекистан. Страна ограничивала доступ на рынок иностранных авиаперевозчиков, чтобы поддержать государственную авиакомпанию Uzbekistan Airways.
Ситуация изменилась после того, как государство передало управление аэропортом Самарканда частной компании с иностранными инвестициями Air Marakanda.
С 1 октября 2022 года правительство сняло ограничение на количество рейсов и маршрутов для иностранных авиакомпаний при полетах в Самарканд, чтобы стимулировать развитие этого авиапредприятия.
Места на новом маршруте Wizz Air могут заполняться туристами, которые захотят посетить Самарканд, а также часть пассажиропотока могут составить трудовые мигранты, которые будут летать в ОАЭ.
С 2001 г. исторический центр Самарканда внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Через город проходил исторический Шелковый путь, по которому везли товары из Китая в регион Средиземноморья.
Ранее сообщалось, что авиакомпания Wizz Air возобновляет рейсы в Россию, несмотря на продолжение военной агрессии России против Украины.