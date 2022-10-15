В 206 многоквартирных домах города Николаева повреждены крыши из-за обстрелов со стороны армии Российской Федерации.

Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич в своем Телеграмм-канале.

- Сегодня наши строительные бригады работали в Заводском, Корабельном и Центральном районах города. Благодарю коммунальщиков и подрядчиков за работу в будни и выходные. На сегодняшний день мы имеем около 800 поврежденных обстрелами многоэтажек. У 206 из них – поврежденная крыша. Пока строительные бригады уже отработали половину адресов и забили окна в квартирах и подъездах. Относительно кровли сразу после обстрелов департамент ЖКХ и администрации районов выдают людям брезент, чтобы можно было временно накрыть дом. Потом уже переходим к ремонту. Управляющие компании уже отремонтировали около 60 крыш. Сейчас продолжаются работы по 13 адресам, - написал Александр Сенкевич.