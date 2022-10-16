Российские оккупанты атаковали Николаевскую область из берегового ракетного комплекса «Бастион» одной крылатой ракетой типа «Оникс» из временно оккупированного Крыма. Обошлось без потерь.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

Также продолжались вражеские обстрелы портовой инфраструктуры и акватории Очакова из миномета 120 калибра.

По данным командования, на позиции ВСУ россияне четыре раза направляли тройки ударных вертолетов и пару штурмовиков.

— В течение дня продолжались обстрелы почти двадцатью реактивными снарядами деоккупированной части правого берега Днепра Херсонщины. оккупанты били из системы залпового огня Град с левого берега. Потери и разрушение инфраструктуры уточняются, добавили военные.

Напомним, в течение 15 октября украинская авиация нанесла 32 удара и смогла поразить 24 района сосредоточения вооружения и военной техники, а также 8 позиций зенитных ракетных комплексов оккупантов.