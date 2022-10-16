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В течение 15 октября украинская авиация нанесла 32 удара и смогла поразить 24 района сосредоточения вооружения и военной техники, а также 8 позиций зенитных ракетных комплексов оккупантов.
Об этом говорится в возведении Генштаба ВСУ по состоянию на 6.00 16 октября.
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах Торского и Спорного на Краматорском направлении, Берестового, Соледара и Бахмута на Бахмутском направлении и Марьинки, Победы и Невельского на Авдеевском направлении.
Украинские подразделения ПВО по разным направлениям сбили 6 беспилотников и 1 вертолет врага. Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один боеприпасный состав, 7 объектов ПВО противника и другие военные цели.
Генштаб также уточнил результаты предыдущих поражений оккупантов:
Количество погибших, которые оккупанты пытаются тщательно скрыть, сейчас уточняют.
Напомним, на южном фронте 15 октября украинские военные уничтожили 14 оккупантов и их технику.
В течение 15 октября украинская авиация нанесла 32 удара и смогла поразить 24 района сосредоточения вооружения и военной техники, а также 8 позиций зенитных ракетных комплексов оккупантов.
Об этом говорится в возведении Генштаба ВСУ по состоянию на 6.00 16 октября.
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах Торского и Спорного на Краматорском направлении, Берестового, Соледара и Бахмута на Бахмутском направлении и Марьинки, Победы и Невельского на Авдеевском направлении.
Украинские подразделения ПВО по разным направлениям сбили 6 беспилотников и 1 вертолет врага. Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один боеприпасный состав, 7 объектов ПВО противника и другие военные цели.
Генштаб также уточнил результаты предыдущих поражений оккупантов:
Количество погибших, которые оккупанты пытаются тщательно скрыть, сейчас уточняют.
Напомним, на южном фронте 15 октября украинские военные уничтожили 14 оккупантов и их технику.