В течение 15 октября украинская авиация нанесла 32 удара и смогла поразить 24 района сосредоточения вооружения и военной техники, а также 8 позиций зенитных ракетных комплексов оккупантов.

Об этом говорится в возведении Генштаба ВСУ по состоянию на 6.00 16 октября.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах Торского и Спорного на Краматорском направлении, Берестового, Соледара и Бахмута на Бахмутском направлении и Марьинки, Победы и Невельского на Авдеевском направлении.

Украинские подразделения ПВО по разным направлениям сбили 6 беспилотников и 1 вертолет врага. Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один боеприпасный состав, 7 объектов ПВО противника и другие военные цели.

Генштаб также уточнил результаты предыдущих поражений оккупантов:

в результате точечных ударов артиллерии Сил обороны в населенном пункте Марфополь Запорожской области уничтожен склад боеприпасов и ранены более 20 оккупантов;

в населенном пункте Токмак уничтожены 10 единиц военной техники и ранены до 40 военнослужащих;

в Родах - до 30 раненых оккупантов;

в Каменце-Днепровской уничтожены 7 единиц военной техники и ранены около 40 военнослужащих противника.

Количество погибших, которые оккупанты пытаются тщательно скрыть, сейчас уточняют.

Напомним, на южном фронте 15 октября украинские военные уничтожили 14 оккупантов и их технику.