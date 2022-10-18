Немецкие следователи установили, что серия взрывов подводных газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» из России в Европу были предположительно диверсией. По словам официальных лиц, знакомых с расследованием, это совпадает с предварительными выводами Швеции.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Немецким следователям не удалось окончательно сопоставить предполагаемый подрыв с каким-то одним участником, но немецкие официальные лица говорят, что они работают и уверены, что за взрывами стоит Россия.

В результате взрывов возникли утечки, коснувшиеся трех из четырех труб, являющихся частью газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», проложенных дном Балтийского моря для транспортировки природного газа из России в Европу.

Москва отрицает свою ответственность и заявляет, что взрывы были терактом против интересов России. Предыдущее шведское расследование ранее в этом месяце пришло к выводу, что произошедшие в конце сентября взрывы, вероятно, были вызваны диверсией, но не назвали виновного. В НАТО вскоре после атак заявили, что утечки стали результатом диверсии, но не предоставили доказательств и не назвали виновных.

Немецкие официальные лица говорят, что маловероятно, что диверсия была совершена военной подлодкой, ссылаясь на относительно малую глубину воды и обычно тщательное наблюдение за подлодками, проводимое военно-морскими силами НАТО в этом районе. Одна из теорий атаки состоит в том, что взрывные устройства были спущены с корабля, а затем взорваны дистанционно, заявили немецкие официальные лица.

Единственным трубопроводом, не поврежденным взрывами, была одна из двух нитей «Северного потока – 2». Германия отказалась сертифицировать «Северный поток - 2» после нападения России на Украину. Президент Владимир Путин на прошлой неделе обвинил Запад в срыве поставок энергоресурсов и заявил, что «достаточно только открыть кран», чтобы возобновить поставки газа в Германию неповрежденной трубой, известной как «Северный поток – 2».

Некоторые немецкие официальные лица говорят, что оставляя девственной одну нить после атаки, Россия пытается усилить давление на немецких политиков, чтобы они смягчились и открыли «Северный поток – 2». Представитель правительства Германии заявила, что не планирует запускать газопровод «Северный поток - 2».

Трубопроводы Северный поток и Северный поток – 2 проходят через воды Германии, Швеции и Дании. Все три страны проводят расследование инцидента. Шведские и датские власти еще не обнародовали подробностей своих расследований. Федеральная прокуратура Германии возбудила уголовное дело по факту терактов, заподозрив диверсию.

В Швеции расследование проводит служба контрразведки страны. В Дании и Германии к расследованию привлечены полиция и военно-морские силы этих стран. По административным причинам, регулирующим межведомственный обмен разведданными, Швеция не проводит совместного расследования со своими двумя соседями, но официальные лица говорят, что три страны тесно сотрудничают друг с другом, а также с партнерами по НАТО.

Глубина моря в районе, где произошли взрывы, составляет около 70 метров. По словам официальных лиц, из-за глубины и погодных условий, в том числе подводных течений, немецкие следователи не смогли использовать водолазов. Они полагались на морские подводные беспилотники и корабли на поверхности, в том числе на минные искатели.

Беспилотники ПЛ и корабли оснащены гидролокаторами и видеокамерами, которые сканировали участки труб, поврежденные взрывами. По словам немецких официальных лиц, изображения с мест взрывов показывают, что взрывчатка имела мощность около 500 кг в тротиловом эквиваленте.

Зондирование включало изучение подводного видео, данных гидролокатора, а также спутниковых изображений. Официальные лица заявили, что внимательно изучили электронные сообщения и журналы судоходства судов, которые находились в этом районе во время инцидента.

Ранее сообщалось, что повреждение газопровода «Северный поток», из-за которого образовался 700-метровый бассейн кипящей воды в Балтийском море, может повлечь за собой климатическую катастрофу .

Как сообщалось, во вторник появились сообщения о трех истоках сразу на двух газопроводах — «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», — две на первом и одна — на втором. Инцидент произошел недалеко от побережья Дании, и совпал по времени с презентацией европейского проекта «Балтийский поток», позволяющий поставлять из Норвегии в Польшу, через территорию Дании, до 10 миллиардов кубометров газа в год.