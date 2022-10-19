Лидер Республиканской партии в Палате представителей Кевин МакКарти заявил о том, что республиканцы готовы сократить помощь США Украине в следующем году в случае победы в промежуточных выборах.

Об этом пишетРБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

— Я думаю, что люди будут сидеть в рецессии и они не собираются выписывать пустой чек Украине. Они просто не будут этого делать, – заявил Кевин Маккарти.

В настоящее время помощь Украине имеет двухпартийную поддержку в Конгрессе, однако фракция республиканцев ставит под сомнение, что США следует вмешиваться во внешнеполитическую деятельность.

Еще в мае Конгресс принял пакет помощи Украине в размере 40 млрд долларов. Против него проголосовали 11 республиканцев в Сенате и 57 в Палате представителей.

Как отмечают независимые аналитики, республиканцы, вероятно, получат контроль над Палатой представителей во время промежуточных выборов, которые пройдут в ноябрь, а Кевин Маккарти может стать спикером. Контроль над Сенатом в это время остается под вопросом. Даже если демократы сохранят контроль над Палатой, республиканцы смогут подавить повестку дня президента Джо Байдена.

По словам Кевина Маккарти, одной из причин сокращения помощи есть то, что администрация президента игнорирует внутренние проблемы, которые республиканцы считают приоритетными.

– Люди начинают взвешивать это. Украина важна, но в то же время это не может быть единственным делом, которым они занимаются, и это не может быть пустой чек, добавил лидер Республиканской партии в Палате представителей.

Однако, как отметил сенатор от штата Вирджиния Марк Уорнер, подрыв поддержки Украины был бы плохим для единства США с НАТО.

– Если Путин увидит такой изоляционистский подход, он воспользуется этим преимуществом, – заявил сенатор.

По словам ведущего республиканца в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Майла Макколы, его партия желает гарантии того, что партнеры США по НАТО также берут на себя ответственность и несут бремя расходов.

В то же время Майл Маккол добавил, что комментарий Кевина Маккарти не означает, что США обязательно сократят помощь Украине.

– Я думаю, что он просто говорит, что мы не собираемся выписывать пустой чек без присмотра и подотчетности, которые будет обеспечивать мой комитет, – сказал Майл Макколл.

Напомним, между США и их западными союзниками растет напряженность из-за ухудшения экономического положения Украины. Да, американские чиновники все больше побуждают ЕС увеличить финансовую помощь разрушенной войной стране.