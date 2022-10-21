Одиннадцать членов Национального собрания канадской провинции Квебек отказались присягнуть на верность королю Великобритании Чарльзу III, являющемуся и королем Канады.

Об этом пишет Politico, сообщает «Европейская правда».

Глава левой партии Québec Solidaire Габриэль Надо-Дюбуа осудил то, что он назвал «колониальной, архаической и устаревшей практикой», от которой он хочет отказаться. Монархия исторически была непопулярна в Квебеке, где большинство населения составляют франкоязычные жители.

Чарльз III стал главой канадского государства после того, как в сентябре скончалась его мать королева Елизавета II.

Члены Национального собрания Квебека должны присягнуть на верность монарху, чтобы занять свои места в парламенте провинции.

Антимонархическая «Québec Solidaire» присягнула на верность только народу Квебека. Три других депутата Национального собрания, представляющего националистическую «Parti Québecois», последуют этому примеру в пятницу. Это означает, что они не смогут принять участие в следующей сессии Ассамблеи 29 ноября.

Их цель — изменить процесс принесения присяги и в конечном итоге сделать верность короне необязательной.