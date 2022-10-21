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Одиннадцать членов Национального собрания канадской провинции Квебек отказались присягнуть на верность королю Великобритании Чарльзу III, являющемуся и королем Канады.
Об этом пишет Politico, сообщает «Европейская правда».
Глава левой партии Québec Solidaire Габриэль Надо-Дюбуа осудил то, что он назвал «колониальной, архаической и устаревшей практикой», от которой он хочет отказаться. Монархия исторически была непопулярна в Квебеке, где большинство населения составляют франкоязычные жители.
Чарльз III стал главой канадского государства после того, как в сентябре скончалась его мать королева Елизавета II.
Члены Национального собрания Квебека должны присягнуть на верность монарху, чтобы занять свои места в парламенте провинции.
Антимонархическая «Québec Solidaire» присягнула на верность только народу Квебека. Три других депутата Национального собрания, представляющего националистическую «Parti Québecois», последуют этому примеру в пятницу. Это означает, что они не смогут принять участие в следующей сессии Ассамблеи 29 ноября.
Их цель — изменить процесс принесения присяги и в конечном итоге сделать верность короне необязательной.
Напомним, коронация короля Великобритании Чарльза ІІІ состоится в субботу, 6 мая 2023 года, в Вестминстерском аббатстве в Лондоне под руководством архиепископа Кентерберийского.
Одиннадцать членов Национального собрания канадской провинции Квебек отказались присягнуть на верность королю Великобритании Чарльзу III, являющемуся и королем Канады.
Об этом пишет Politico, сообщает «Европейская правда».
Глава левой партии Québec Solidaire Габриэль Надо-Дюбуа осудил то, что он назвал «колониальной, архаической и устаревшей практикой», от которой он хочет отказаться. Монархия исторически была непопулярна в Квебеке, где большинство населения составляют франкоязычные жители.
Чарльз III стал главой канадского государства после того, как в сентябре скончалась его мать королева Елизавета II.
Члены Национального собрания Квебека должны присягнуть на верность монарху, чтобы занять свои места в парламенте провинции.
Антимонархическая «Québec Solidaire» присягнула на верность только народу Квебека. Три других депутата Национального собрания, представляющего националистическую «Parti Québecois», последуют этому примеру в пятницу. Это означает, что они не смогут принять участие в следующей сессии Ассамблеи 29 ноября.
Их цель — изменить процесс принесения присяги и в конечном итоге сделать верность короне необязательной.
Напомним, коронация короля Великобритании Чарльза ІІІ состоится в субботу, 6 мая 2023 года, в Вестминстерском аббатстве в Лондоне под руководством архиепископа Кентерберийского.