Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о намерении страны выйти из Договора к Энергетической хартии, регулирующего вопросы энергетического сотрудничества между странами, но критикующегося из-за его несовместимости с национальными целями борьбы с изменением климата.

Об этом сообщает «Европейская правда».

— Франция решила выйти из Договора об Энергетической хартии, — заявил Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита лидеров ЕС в Брюсселе.

Он добавил, что этот шаг согласуется с климатическими целями страны и Парижским климатическим соглашением.

— Нам нужно ускорить инвестиции в возобновляемые источники энергии и ядерную энергетику. Я озабочен возвращением ископаемого топлива и углеводородов. Война не должна позволить нам забыть о наших обязательствах по сокращению выбросов углерода, добавил президент Франции.

Заявлению Эмманюэля Макрона предшествовало заключение Высшего совета Франции по климату о том, что продолжение членства в Энергетической хартии представляет угрозу для климатических целей ЕС.

Ранее на этой неделе о выходе из договора заявили Испания, Нидерланды и Польша, а Германия и Бельгия дали понять, что рассматривают подобный вариант. Италия вышла из хартии еще в 2016 году.

Энергетическая хартия позволяет международным компаниям и инвесторам судиться с правительствами из-за вмешательства, влияющего на прибыль энергетических проектов. Это положение все чаще рассматривалось как угроза климатическим планам правительств.

Европейская комиссия призвала не выходить из Договора в Энергетическую хартию, а поддержать реформу, которая предусматривала исключение для ЕС по поводу поэтапного отказа от защиты проектов по добыче ископаемого топлива в течение следующих 10 лет.

Франция — крупнейшая экономика, объявившая о выходе из Энергетической хартии, что является серьезным ударом по договору и планам Европейской комиссии его реформировать.

Напомним, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что Европейский союз должен поскорее отказаться от российского газа и нефти, и тогда Россия не сможет финансировать свою войну против Украины.