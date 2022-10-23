Потери российской армии на 23 октября составляют 67 470 человек, за последние сутки ВСУ уничтожили 400 захватчиков.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

— Общие боевые потери противника с 24 февраля по 23 октября ориентировочно составили: личного состава – около 67 470 (+400) человек ликвидированы, — отметили в Генштабе.

При этом уничтожено 2584 танка, (+5 ед.), 5284 (+18) боевых бронированных машин, 1667 (+14) артиллерийских систем, 374 (+1) РСЗО.

Украинские защитники сбили в общей сложности 189 средств ПВО, 270 самолетов, 245 (+2) вертолетов 1361 (+20) БПЛА оперативно-тактического уровня, 350 (+21) крылатых ракет, 16 кораблей /катеров, 4 039 (+18) единиц и автоцистерн и 148 единиц специальной техники.

Ранее сообщалось, что украинские военные 22 октября успешно приостановили атаки врага в Луганской и Донецкой областях.