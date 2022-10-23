Немецкая система ПВО IRIS-T, которая была поставлена Украине, уже спасла многие жизни в Киевской области.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль в интервью для Frankfurter Allgemeine Zeitung.

– Германия уже поставила нам систему IRIS-T. Она используется неделю и уже спасла многие жизни, особенно в Киевской области. К сожалению, пока у нас есть только одна такая система, и мы с нетерпением ждем следующей. Я надеюсь, что это будет в ноябре, – отметил Денис Шмигаль.

По его словам, украинской стороне срочно необходимы боеприпасы для IRIS-T, но дополнительные партии ракет только производятся. Те, с которыми пришла система, уже сбили значительное количество российских ракет. Он также ответил на вопрос о том, сколько времени должно пройти, чтобы не стало слишком поздно для снабжения.

— Это буквально вопрос нескольких дней. Ежедневно россияне используют против нас от 20 до 30 иранских дронов-камикадзе. Их тяжело сбить. Вот почему мы просим у наших партнеров специальные глушилки. Есть устройства, которые могут бороться с этими иранскими беспилотниками. Мы знаем, у кого они есть и просим у наших партнеров, добавил Денис Шмигаль.

Напомним, ранее руководитель главного управления разведки МО генерал-майор Кирилл Буданов заявлял, что количество поставляемых нам ПВО недостаточно для того, чтобы полностью снять ракетную угрозу. Кроме того, Россия активно использует иранские дроны, которых заказала несколько партий.