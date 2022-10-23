Немецкая система ПВО IRIS-T, которая была поставлена Украине, уже спасла многие жизни в Киевской области.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль в интервью для Frankfurter Allgemeine Zeitung.
– Германия уже поставила нам систему IRIS-T. Она используется неделю и уже спасла многие жизни, особенно в Киевской области. К сожалению, пока у нас есть только одна такая система, и мы с нетерпением ждем следующей. Я надеюсь, что это будет в ноябре, – отметил Денис Шмигаль.
По его словам, украинской стороне срочно необходимы боеприпасы для IRIS-T, но дополнительные партии ракет только производятся. Те, с которыми пришла система, уже сбили значительное количество российских ракет. Он также ответил на вопрос о том, сколько времени должно пройти, чтобы не стало слишком поздно для снабжения.
— Это буквально вопрос нескольких дней. Ежедневно россияне используют против нас от 20 до 30 иранских дронов-камикадзе. Их тяжело сбить. Вот почему мы просим у наших партнеров специальные глушилки. Есть устройства, которые могут бороться с этими иранскими беспилотниками. Мы знаем, у кого они есть и просим у наших партнеров, добавил Денис Шмигаль.
Напомним, ранее руководитель главного управления разведки МО генерал-майор Кирилл Буданов заявлял, что количество поставляемых нам ПВО недостаточно для того, чтобы полностью снять ракетную угрозу. Кроме того, Россия активно использует иранские дроны, которых заказала несколько партий.
Немецкая система ПВО IRIS-T, которая была поставлена Украине, уже спасла многие жизни в Киевской области.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль в интервью для Frankfurter Allgemeine Zeitung.
– Германия уже поставила нам систему IRIS-T. Она используется неделю и уже спасла многие жизни, особенно в Киевской области. К сожалению, пока у нас есть только одна такая система, и мы с нетерпением ждем следующей. Я надеюсь, что это будет в ноябре, – отметил Денис Шмигаль.
По его словам, украинской стороне срочно необходимы боеприпасы для IRIS-T, но дополнительные партии ракет только производятся. Те, с которыми пришла система, уже сбили значительное количество российских ракет. Он также ответил на вопрос о том, сколько времени должно пройти, чтобы не стало слишком поздно для снабжения.
— Это буквально вопрос нескольких дней. Ежедневно россияне используют против нас от 20 до 30 иранских дронов-камикадзе. Их тяжело сбить. Вот почему мы просим у наших партнеров специальные глушилки. Есть устройства, которые могут бороться с этими иранскими беспилотниками. Мы знаем, у кого они есть и просим у наших партнеров, добавил Денис Шмигаль.
Напомним, ранее руководитель главного управления разведки МО генерал-майор Кирилл Буданов заявлял, что количество поставляемых нам ПВО недостаточно для того, чтобы полностью снять ракетную угрозу. Кроме того, Россия активно использует иранские дроны, которых заказала несколько партий.