В среду, 26 октября, сенат Польши принял постановление о признании властей России террористическим режимом. Решение было принято единогласно.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на польское издание Dziennik.

В резолюции говорится, что Украина на сегодняшний день является страной, которая защищает демократию и свободу, тогда как Россия прибегает к террористическим методам, бомбардируя гражданские объекты: детские сады, школы, театры и жилые массивы.

«Бандиты в российской форме пытают и убивают военнопленных и мирных жителей оккупированных территорий. Угоняют украинских детей, депортируют, переселяют и отправляют украинских граждан на дальнюю периферию России», — говорится в документе.

Также резолюция утверждает, что президент России Владимир Путин и его окружение вернулись к жестоким практикам сталинского и нацистского режимов. Поэтому Российскую Федерацию необходимо победить и лишить возможности ставить под угрозу жизнь стран-соседей.

«Сенат Республики Польша в очередной раз решительно осуждает российскую агрессию и призывает все страны, выступающие за мир, демократию и права человека, признать правительство Российской Федерации террористическим режимом», — заключается в документе.

Напомним, 18 октября парламент Эстонии объявил Россию государством-спонсором терроризма. Таким образом, местное правительство осудило попытку России аннексировать захваченные территории Украины.